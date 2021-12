El 15% dels espanyols veu correcte vigilar a la seva parella sense consentiment

El 37% de persones estan obertes a la possibilitat de vigilar a la seva parella d'una forma consentida

15/12/2021 a les 08:47

Un 15 per cent dels espanyols veu correcte vigilar digitalment a la seva parella sense el seu consentiment encara que per això hagués d'instal·lar un programa espia en algun dels seus dispositius per controlar i rastrejar així els seus moviments, les seves fotos, missatges o xarxes socials.La meitat de la població desconeix no obstant això en què consisteixen aquests programes «espia» -que els principals gegants tecnològics ja han eliminat de les seves 'stores'-, conegut tècnicament com 'stalkerware', i les possibilitats que la persona que ho instal·la té de conèixer una ubicació, l'activitat en internet i fins i tot de gravar converses i vídeo.Les dades es desprenen d'una enquesta que ha realitzat la multinacional del sector de la ciberseguretat Kaspersky en complir-se el segon aniversari de la Coalición contra el Stalkerware, una iniciativa a la qual s'han adherit ja quaranta institucions, associacions, empreses i organitzacions no governamentals que treballen contra la violència masclista.L'estudi s'ha realitzat en 21 països, entre ells Espanya, amb la finalitat de conèixer l'actitud davant la privacitat i l'assetjament digital en les relacions de parella, i revela que una immensa majoria (el 85 per cent) considera inacceptable aquest tipus de control en cap circumstància.I els que sí que ho aproven -un 15 per cent de les persones enquestades- justifiquen aquest tipus d'assetjament i de control quan sospiten de la fidelitat de la seva parella, per raons de seguretat o perquè creuen que la seva parella pot estar implicada en un delicte.El 9 per cent dels enquestats reconeix també que la seva parella els ha demanat instal·lar alguna aplicació de vigilància, i entre els que van donar aquesta resposta el 26 per cent van assenyalar també que ja havien patit algun tipus d'assetjament per part del seu company sentimental.La presidenta de l'organització Stop Violència de Gènere Digital, Encarna Iglesias, ha manifestat que enfrontar-se a la parella davant una situació així «només augmentarà el risc al qual s'enfronta una víctima» d'aquesta mena d'assetjament i violència, per la qual cosa ha desaconsellat aquesta confrontació.Al seu judici, és necessari treballar per a formar, educar i ajudar a les persones que sofreixen aquest tipus d'assetjament per part de les seves parelles, i a les forces de seguretat perquè coneguin com detectar i combatre aquest tipus de programes per a evitar aquestes situacions.Els programes espia, que encara que ja no estan disponibles en les principals 'stores' (la de Google o la d'Apple) es poden aconseguir molt fàcilment en altres plataformes, permeten fins i tot accedir a les claus de registre dels usuaris, avisen a l'assetjador si una víctima intenta desinstal·lar-ho del seu dispositiu i envien notificacions quan la persona que el porta en el seu mòbil entra a casa.L'estudi realitzat per aquesta empresa -membre de la Coalició i del projecte DeStalk que la Unió Europea ha posat en marxa per a combatre la ciberviolencia- revela que al 38 per cent dels enquestats el preocupa que la seva parella violi la seva privacitat digital i que accedeixi als seus missatges de text, a les seves xarxes socials o als seus correus electrònics.Les seves dades apunten que Rússia, el Brasil i els Estats Units són els països en els quals es registren un major nombre d'incidències d'aquest tipus, i que a Europa aquesta classificació l'encapçala Alemanya, seguida d'Itàlia, el Regne Unit, França, Polònia i Espanya.Les dades referides a Espanya apunten que el 37 per cent de les persones enquestades estan obertes a la possibilitat de vigilar a la seva parella d'una forma consentida, que el 9 per cent han demanat de fet a les seves parelles que instal·lin una aplicació d'aquestes característiques, o que el 5 per cent reconeix haver-les instal·lat al telèfon de les seves parelles.