El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties demana mesures contundents davant l'extensió de la variant òmicron

Actualitzada 15/12/2021 a les 20:03

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) defensa la implantació del teletreball i la reducció de contactes, ja que un possible augment dels contagis «podria desbordar ràpidament els sistemes sanitaris a la UE». Segons l'última anàlisi de risc de l'ECDC, els estudis preliminars sobre l'òmicron indiquen que és una variant més contagiosa en comparació amb la variant Delta. Tot i això, l'ECDC remarca que encara no hi ha dades suficients per determinar si l'òmicron és més perillosa. En qualsevol cas, els experts temen que provoqui «un augment exponencial dels contagis» i, en conseqüència, més pressió hospitalària.