Què sabem de la variant òmicron dues setmanes després de la seva aparició?

Es propaga més ràpidament que la variant delta

Actualitzada 13/12/2021 a les 14:25

Ja fa dues setmanes que es va detectar la variant òmicron. Científics de tot el món l'estan investigant i són moltes les coses que es llegeixen i poques les certeses científiques que hi ha sobre aquesta nova variant que preocupa al món sencer.De moment l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha emès un document tècnic sobre la variant òmicron en el qual certifica que es propaga més ràpidament que la variant delta. No obstant això, l'OMS adverteix que aquest ràpid creixement en països amb altes taxes d'immunització «pot deure's a l'evasió immune, a una major transmissibilitat intrínseca o a una combinació d'ambdues». «Segueix sense haver-hi certeses», ha subratllat. En qualsevol cas, la variant òmicron «probablement superarà per ritme a la variant delta on hi hagi transmissió comunitària». Destaca que les conclusions preliminars dels casos estudiats a Sud-àfrica «apunten al fet que és menys greu que la delta».En canvi, assenyala que les variacions «considerables» de la proteïna de l'òmicron «apunten a una reducció de l'eficàcia de les vacunes». «L'índex de reinfecció ha augmentat a Sud-àfrica», indica.Són diverses les hipòtesis que circulen sobre l'origen d'òmicron. La que va cobrant més força és que es generés en un dels milions de pacients amb VIH que va estar diversos mesos amb covid crònica, lluitant contra el virus. Quelcom semblant al que va passar amb la variant alfa al Regne Unit.Però, davant la falta d'evidències sobre aquest tema, hi ha més hipòtesi sobre la taula. Una d'elles, que un fàrmac anticovid hagués pogut accelerar l'evolució del virus fins a generar aquesta nova variant, que té més mutacions, més que cap altra. Es tracta del molnupiravir, el fàrmac oral de Merck aprovat fa deu dies per la FDA amb certa controvèrsia, tant en la mateixa FDA com entre prestigiosos viròlegs.