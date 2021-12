Els Pets reben la Creu de Sant Jordi de la mà de Pere Aragonès

Lluís Gavaldà va recordar el grup als inicis

Actualitzada 14/12/2021 a les 06:58

El grup de pop-rock català dels Pets, integrat per Lluís Gavaldà a la veu i guitarra, que n'és també el principal compositor, Joan Reig a la bateria i Falin Cáceres al baix, va rebre ahir la Creu de Sant Jordi de la mà del president de la Generalitat, Pere Aragonès Un reconeixement que se'ls otorga per la seva contribució en la configuració d'un panorama musical català ric, amè i propi, a partir de les seves creacions de rock amb denominació d'origen no urbana. Al trio fundador oficial, actualment, s'hi sumen tres músics més: Joan Pau Chaves, teclats; Jordi Bastida, guitarra, i Marcel Cavallé, també guitarra. En els dos primers àlbums també formava part del grup el guitarrista Ramon Vidal.

En la seva intervenció, Gavaldà va agrair el reconeixement: «Només hi ha una cosa que ens amoïna. Que sigui una manera elegant de dir-nos que hauríem de plegar. Si és així, ja us aviso que heu fet salat. En tres mesos traurem un nou disc que serà tan bo, que ens haureu de donar una altra Creu de Sant Jordi». Gavaldà va recordar els inicis dels Pets, als anys 80, quan, va dir, «ningú hauria apostat un ral per nosaltres».

En total, ahir a la tarda es va fer entrega de la Creu de Sant Jordi a 20 personalitats i 10 entitats. A banda dels Pets, van rebre la Creu de Sant Jordi Alèxia Putellas, Pau Gasol, Justo Molinero, Francisco Ibáñez, i Mònica Terribas. També van estar guardonats Jesús Alturo i Perucho; paleògraf, filòleg i historiador; Mariona Carulla i Font, empresària i promotora cultural; Anna Rosa Cisquella i Passada, actriu i productora teatral; Ernest Costa i Savoia, fotògraf i escriptor naturalista; Joana Escobedo i Abraham, filòloga i bibliotecària; i Isabel Etxeberria Gorriti, pedagoga. Manuel Heredia Jiménez, conegut com Tío Manuel, activista social; Francisco Ibáñez Talavera, dibuixant i guionista, pare de Mortadelo y Filemón; Mercè Izquierdo i Aymerich, científica i professora; Elena Jaumandreu i Garrido, «la millor muntadora cinematogràfica del món» segons Orson Welles, amb qui va treballar en la pel·lícula Campanades a mitjanit (1965); i l'escriptor, professor i il·lustrador Enric Larreula i Vidal. L'empresària Anna Navarro Descals; el ceramista Joan Panisello i Chavarria, l'artista conceptual Àngels Ribé i Pijuan; Rafael Tous i Giner, empresari tèxtil, col·leccionista d'art i mecenes; i l'esmaltador Francesc Vilasís. A més, també es va acordar la Creu de Sant Jordi en forma de placa a deu grups o entitats destacades. Així, l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina; l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona; el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya; el grup musical Els Pets; l'Escola de Grallers de Sitges; la Federació Catalana de Natació; la Fundació Catalana de l'Esplai; i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, han rebut aquest any la distinció. Un reconeixement de la Generalitat que enguany arriba a la seva 40a edició.