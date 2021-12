Actualitzada 14/12/2021 a les 16:55

La Comissió Europea estudia que els viatges internacionals en tren a la Unió Europea estiguin exempts d'IVA. Amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible, l'executiu comunitari ha presentat aquest dimarts un paquet de mesures per potenciar el transport en tren i fer la xarxa més eficient. Entre les propostes hi ha que els trens de les principals línies de la xarxa transeuropa de transport hagin d'anar a un mínim de 160 km/h el 2040, el mateix any en què es demana que les grans ciutats europees desenvolupin plans de mobilitat sostenibles que promoguin la mobilitat de zero emissions i que impulsin el transport públic i les infraestructures per anar a peu o en bici.