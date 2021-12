Un fàrmac conjugat redueix el tumor en una mena de càncer mama en fase precoç

Un estudi demostra que l'ús d'aquest fàrmac, que inclou fàrmac i anticòs, en pacients amb una mena de càncer de mama hormonal redueix el tumor en un 45,8% dels casos

Actualitzada 13/12/2021 a les 21:38

Els primers resultats d'un estudi que ha provat un fàrmac conjugat (que inclou fàrmac i anticòs) en pacients amb una mena de càncer de mama hormonal en fase precoç, no tractades prèviament, demostren la reducció del tumor en un 45,8% dels casos.L'estudi TOTHER3 ha mesurat l'èxit de patritumab deruxtecán, un producte conjugat que inclou fàrmac i anticòs (ADCs, per les seves sigles en anglès).Aquest inmunoconjugat només havia demostrat la seva potencial activitat antitumoral en malaltia avançada, però no s'havia provat encara en pacients amb càncer de mama precoç hormono-sensible i HER2 negatiu, no tractades prèviament.Aquest nou estudi ha comprovat que, amb una sola administració d'aquest inmunoconjugat, el tumor es va reduir o va desaparèixer en un 45,8% dels casosEls primers resultats de l'estudi TOTHER3 demostren també canvis biològics, com la infiltració de cèl·lules immunològiques en el tumor després de l'administració del fàrmac, a més d'una baixada de proliferació i una alta activitat antitumoral.L'estudi està liderat pel doctor Aleix Prat, president del grup de recerca SOLTI i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona, i per la doctora Mafalda Oliveira, oncòloga de Vall d'Hebron.