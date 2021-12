Un 60% dels ingressats a l'UCI per covid no estan vacunats

Aquests pacients desenvolupen els mateixos quadres greus que a l'inici de la pandèmia

13/12/2021

Un 60% dels pacients malalts de covid ingressats a l'UCI de l'Hospital del Mar de Barcelona no estan vacunats i desenvolupen els mateixos quadres greus que a l'inici de l'epidèmia, i la majoria dels vacunats greus tenen altres patologies prèvies.Així ho ha explicat avui el cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'Hospitalització Covid de l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, qui en una entrevista a l'emissora RAC-1, s'ha mostrat partidari de posposar els sopars d'empresa per l'augment dels contagis i la situació de risc.«El 40% dels ingressats ​​a l'UCI de l'Hospital del Mar estan vacunats, un 60% no ho estan, i les persones no vacunades fan el mateix quadre clínic greu que abans que s'implantés la vacuna», ha informat l'infectòleg.Güerri ha reconegut que «de moment, l'augment de contagis no s'està traduint en la mateixa proporció en ingressos als hospitals. Ho està fent en menor mesura que en altres onades».«Una persona vacunada pot desenvolupar una forma greu, però la majoria són per problemes immunitaris, un càncer, una leucèmia, un tractament immunodepressor... i persones que, per algun motiu, com la diabetis, l'obesitat, o malalties renals cròniques estaven exposades a tenir una infecció més greu», ha puntualitzat el metge.Segons Güerri, els sopars d'empresa de Nadal «són situacions de risc que, veient com està el virus ara mateix, és generar situacions de risc que es poden posposar».L'especialista també s'ha mostrat molest perquè encara hi hagi alguns sanitaris sense vacunar: «No estic d'acord que hi hagi personal sanitari que no s'hagi vacunat. És una immoralitat. El nostre treball comporta fer tot el possible per a protegir les persones que tenim al nostre càrrec. No és acceptable», ha opinat.