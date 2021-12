Salut alerta als metges: no hi ha baixes per als pares d'un fill confinat

En aquesta sisena onada, el coronavirus està afectant especialment la franja de 0 a 9 anys, una edat que requereix l'atenció dels pares si s'han de quedar a casa

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha indicat als doctors de l'atenció primària que la llei no contempla la baixa laboral per als pares que han de cuidar a un fill confinat per covid, en un moment en el qual la sisena onada de la pandèmia està impactant especialment entre els menors de 12 anys.En una comunicació interna a la qual ha tingut accés Efe, la Direcció d'Atenció Primària del ICS respon als dubtes que han aparegut entre els facultatius perquè el sistema de La Meva Salut, de manera automatitzada, oferia pel que sembla la possibilitat de demanar baixa als pares una vegada se'ls confirmava que eren contactes estrets d'un fill positiu.Aquest procés automatitzat, ressalta l'ICS en l'escrit, no té en compte que els contactes estrets ben vacunats o que han passat la malaltia en els últims sis mesos -que són la majoria de ciutadans- no han de fer quarantena quan són contacte estret d'un positiu.En aquest sentit, el ICS ressalta que «la necessitat d'atendre els fills a causa de COVID-19 no és causa de baixa laboral», perquè aquesta només es contempla quan és el treballador el que ha d'estar aïllat.En aquesta sisena onada, el coronavirus està afectant especialment la franja de 0 a 9 anys, la de major incidència, una edat que requereix de l'atenció dels seus pares si els nens o nenes s'han de quedar a casa.En aquests moments hi ha 27.742 alumnes confinats a Catalunya, la qual cosa implica que està en quarantena el 1,93% del total.