Quins números de telèfon he de rebutjar per evitar sorpreses a la factura?

Trucades al 118

Rebre la trucada d'un número desconegut pot convertir-se en un maldecap, sobretot aquells números que comencen per 8 o 9 i que no podem identificar si es tracta d'una empresa o un fixe particular. Es tracta de trucades a cobrament a destinació, aquelles en les quals és el receptor qui paga el cost i per tant incrementen el preu de la factura del telèfon a final de mes.Però, quins són aquests números? L'OCU ha explicat a la seva pàgina web un resum de terminacions per tal de poder identificar quines trucades hauríem de respondre i quines no.Estan reservats a telèfons que presten un servei durant la trucada.Aquest prefix pertany a l'administració o al servei d'atenció al client, tot i que presenten un ventall molt ampli.Són números que es fan servir com si fossin una guia de telèfon, i els preus varien depenen de qui ofereix el servei. El preu mitjà és de 5,56 euros.