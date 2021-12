La fiscalia suïssa arxiva la investigació sobre la donació saudita a Joan Carles I

«La instrucció no ha permès establir de forma suficient un lligam entre la quantitat rebuda de l'Aràbia Saudita» i les presumptes comissions il·legals pels contractes de construcció de l'AVE a La Meca, conclou la fiscalia en el comunicat. Per això, arxiva parcialment el procediment.D'altra banda, el banc Mirabaud ha estat condemnat a pagar una multa per haver violat l'obligació de comunicar els moviments a les autoritats competents davant els indicis que hi havia sobre el «caràcter inhabitual» dels fons rebuts per Corinna Larsen.