Augmenta el preu de la llum: serà un 28% més cara que dilluns passat i el tercer dia més car de la història

El preu màxim per avui es registrarà entre les 20 i les 21 hores amb 315,43 euros/MWh

Actualitzada 13/12/2021 a les 10:59

El preu de l'electricitat al mercat majorista ha augmentat aquest dilluns prop d'un 4% fins a situar-se en 268,21 euros el megavat hora (MWh), el tercer valor més alt de la sèrie històrica.Amb aquesta nova pujada, el preu de la llum serà un 28% superior al del dilluns passat, fa una setmana, i gairebé sextuplica el valor que va marcar el pool durant el segon dilluns de desembre de l'any anterior (46,49 euros).L'electricitat marcarà aquest dilluns el seu tercer preu més alt de la história, per darrere dels 288,53 euros/MWh del passat 7 d'octubre i dels 274,56 euros/MWh registrats el 30 de novembre, a més d'aconseguir el seu valor més elevat de tot desembre.A més, el preu de l'electricitat es tornarà a situar per sobre dels 200 euros/MWh, un valor que es va aconseguir en gairebé el 70% dels dies d'octubre, en el 45% dels dies de novembre i en onze de les tretze primeres jornades de desembre.Per franges horàries, el preu màxim per avui es registrarà entre les 20 i les 21 hores amb 315,43 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 217,71 euros/MWh entre les 4 i les 5 del matí.