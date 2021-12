Un incendi a Cunit deixa dos ferits greus

Els Bombers han extingit el foc i han traslladat a les víctimes, un home i una dona, a l'Hospital Vall d'Hebron

Actualitzada 12/12/2021 a les 11:23

Una trucada a un quart de sis de la matinada alertava als bombers d'una situació perillosa per culpa d'una estufa defectuosa al Carrer Centaure a Cunit.La situació ha derivat en un foc al menjador d'un domicili particular i el cos, que hi ha desplaçat 4 dotacions, han pogut rescatar a dues persones ferides. Les víctimes, un home i una dona, han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona on han estat tractats per inhalació de fum i cremades.Abans de les sis de la matinada, els Bombers han extingit completament el foc.