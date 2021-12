Quan ens hem de fer un test d'antígens per poder fiar-nos del resultat

Un viròleg aconsella realitzar-ho abans de les reunions familiars de Nadal

Actualitzada 12/12/2021 a les 14:40

L'increment imparable de casos de coronavirus a les portes del Nadal, una època de reunions familiars i d'amics, ha portat a moltes persones a optar per fer-se un test d'antígens de farmàcia abans d'assistir a un esdeveniment, una mesura «important» per a poder localitzar possibles contagis. No obstant això, encara existeixen dubtes sobre quan és el millor moment per a fer el test. El viròleg i divulgador José Antonio López s'ha referit a aquest assumpte en el programa laSexta Noche.Segons ha explicat, «amb fer-te el test 15 o 20 minutos abans de la reunió, ja tens el resultat». L'expert ha incidit a fer-l'hi encara que no es tinguin símptomes. «Tu no et pots fer un test quan tinguis ja mal de cap, te'l fas quan vagis a tenir una reunió».En aquest sentit, «com més prop d'aquesta finestra temporal, millor. No cal fer-li-ho el dia d'abans. I cal tenir en compte que si l'esdeveniment dura 12 hores, un també es pot contagiar en aquest espai de temps», ha assenyalat l'investigador.Encara que aquests test poden donar com a resultat un «fals negatiu», ja que no tenen sensibilitat com per a detectar la malaltia en persones asimptomàtiques amb baixa càrrega viral, «si el test ho fa tothom, apareixeran molts positius que, amb la seva responsabilitat, declinaran reunir-se amb altres comensals», ha assegurat López.En la seva opinió, perquè aquesta mesura sigui fiable «ha d'estar a la disposició de totes les butxaques», i a Espanya aquesta mesura «no és pràctica ni és útil perquè els preus són prohibitius. Els test han de facilitar-se perquè qualsevol pugui fer-se un en qualsevol moment. Si jo tinc l'opció de fer-me un test gratis a la cantonada de la meva casa o en un gran magatzem per cèntims, els compro, els tinc a la meva casa i me'ls faig», ha valorat.