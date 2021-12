Iceta sobre la llei audiovisual: «Trobarem un acord en el qual es compleixi el que mana la Constitució»

ERC està negociant amb el govern espanyol obligar les plataformes audiovisuals, també les internacionals com Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video, a finançar produccions en català. La proposta que hi ha sobre la taula podria suposar uns 15 o 20 milions d'Euros anuals. La norma preveu que les plataformes hagin de destinar un 5% dels ingressos al finançament anticipat d'obra europea. El govern espanyol s'ha obert a establir que cada any un 0,7% d'aquesta quota hagi d'anar a producció en català, gallec o basc.Els republicans admeten la impossibilitat d'imposar a Netflix o HBO tenir un 6% del catàleg en llengües cooficials.