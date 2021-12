El R+D espanyol segueix el corrent de l'Ebre

El projecte Ebro Food Valley és candidat a rebre molts centenars de milions d'euros de fons europeus.

Actualitzada 12/12/2021 a les 13:08



INVERSIÓ EN R+D

SECTOR AGROALIMENTARI

La vall que uneix a La Rioja i Navarra, amb l'Ebre com a frontera, podria convertir-se en un pol de la innovació espanyola, tant per l'esforç en R+D d'aquestes dues autonomies, com pel projecte Ebre Food Valley, candidat a rebre molts centenars de milions d'euros de fons europeus.La Rioja, Aragó i Navarra fan costat a l'Ebro Food Valley, integrat també per empreses privades associades al Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA).Ebro Food Valley té moltes possibilitats de rebre suport del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) en el sector agroalimentari, integrat dins del pla de resiliència després de la pandèmia que financen fons europeus. El Perte està dotat amb mil milions d'euros, segons el Govern.La proposta respon tant a l'esforç inversor en R+D dels respectius governs com també al poder del sector a les regions citades.És cert que Madrid i Catalunya van ser les comunitats amb major despesa en R+D en 2020, amb 4.252 i 3.619 milions d'euros, respectivament.Però també és veritat que La Rioja lidera la inversió pressupostària per habitant en R+D entre totes les comunitats autònomes, seguida de prop per País Basc i Navarra, que a més figuren entre les primeres en una altra llista, la relativa a les regions que més inverteixen en aquest apartat en relació amb el seu PIB.Així ho apunten tant l'eina de comparació de comptes autonòmics habilitada pel Ministeri d'Hisenda com la web de l'organització Civio, especialitzada a vigilar els comptes dels poders públics.Les comunitats autònomes que més inverteixen en R+D en relació amb el seu PIB són País Basc (2,10%), Comunitat de Madrid (1,79%), Navarra (1,74%) i Catalunya (1,53%). Totes elles inverteixen per sobre de la mitjana de la resta de les regions espanyoles, segons l'Informe sobre innovació Cotec 2020.Ara bé, aquest "rànquing" no respon només a l'esforç que fa cada executiu autonòmic en els seus pressupostos, sinó que integra també la inversió de l'estat i les empreses situades en cada territori.D'aquesta manera, per a conèixer l'esforç en R+D que fa cada executiu regional és més fiable observar la despesa o inversió per habitant del pressupost regional. És en aquesta llista en la qual destaca La Rioja.Pel que respecta a la indústria, Espanya es posiciona com a quarta potència agroalimentària a nivell europeu, segons el Ministeri d'Indústria.Amb una facturació de 130.000 milions d'euros de xifra de negoci (2,7% del PIB) en 2020 i una ocupació pròxima a les 500.000 persones, la indústria agroalimentària espanyola és el sector principal de la indústria manufacturera del país, segons la mateixa font.La Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) espera aconseguir els 140.000 milions de facturació en 2022, quan es recuperin de la pandèmia. I per a això la Vall de l'Ebre serà essencial.Perquè fonts com el Clúster Alimentari de la Vall de l'Ebre food+i, una organització empresarial privada, informen que el 25% d'aquesta facturació nacional de la indústria agroalimentària és a la Vall de l'Ebre.