El coronavirus podria infectar i ocultar-se a les cèl·lules grasses

Un estudi creu que aquesta podria ser la clau de per què afecta més greument a persones amb obesitat

Actualitzada 12/12/2021 a les 09:51

Un grup d'investigadors de la Universitat de Stanford, als Estats Units, ha realitzat un estudi que revela que el coronavirus pot infectar les cèl·lules grasses de l'organisme humà i ocultar-se en elles.L'estudi, publicat a l'octubre però encara no revisat per parells, podria ser la clau per a esbrinar per què la Covid-19 afecta més greument a persones amb obesitat o sobrepès.Les persones amb un índex de massa corporal superior a 30 tenen més possibilitats de sofrir la versió greu de la malaltia i de la mort, a més de que és més probable que sofreixin símptomes a llarg termini, l'anomenat covid prolongat o de llarga durada, recull Gizmodo.En el seu estudi, els científics van recollir mostres de teixit gras de persones que s'havien sotmès a cirurgia bariàtrica i van exposar aquest teixit al coronavirus per a comprovar què passava.Van veure que les cèl·lules grasses madures, també conegudes com a adipòcits, i els macròfags podrien infectar-se amb èxit amb el SARS-CoV-2. La infecció va despertar una forta resposta inflamatòria. A més, van trobar restes de coronavirus en el teixit gras de persones que havien mort a causa de la Covid-19.«Això bé podria estar contribuint a una malaltia greu», va dir Catherine Blish, immunòloga de la Facultat de Medicina de la Universitat de Stanford, en declaracions al The New York Times.«Estem veient les mateixes citocines inflamatòries que veig en la sang dels pacients realment malalts que es produeixen en resposta a la infecció d'aquests teixits», va afegir.«Si les cèl·lules adiposes constitueixen un reservori d'infecció viral, l'obesitat pot contribuir no sols a la malaltia aguda greu, sinó també a la síndrome de covid prolongat», va dir Blish.