Àustria aixeca el confinament excepte per als no vacunats

El país farà obligatòria la vacunació a partir del febrer amb multes de fins a 3.600 euros als majors de 14 anys

Actualitzada 12/12/2021 a les 19:14

Àustria ha aixecat aquest diumenge el confinament general a la població vigent des del passat 22 de novembre, excepte per als no vacunats. A partir d'avui, els no immunitzats només podran sortir de casa per anar a la feina –on hauran de presentar una prova negativa cada 48 hores-, fer compres essencials, passejar o fer exercici físic, amb prohibició d'accedir a les botigues no essencials, restauració o llocs d'oci. En paral·lel, el govern liderat per Alexander Schallenberg ha anunciat que farà obligatòria la vacunació a partir del febrer amb multes de fins a 3.600 euros per als majors de 14 anys que no es vacunin. A Àustria, el 25% de la població adulta no està vacunada, una xifra superior a la mitjana europea i de l'Europa occidental.