Aquest és el primer símptoma identificat en el 90% dels infectats amb òmicron

Actualitzada 12/12/2021 a les 13:18

La variant òmicron del coronavirus ha tornat a posar en escac a tots els sistemes de salut del món. És més contagiosa i ha fet que les xifres d'infectats tornin a créixer en tot el planeta.Si bé encara existeixen moltes incògnites sobre aquesta variant, ja comença a haver-hi algunes certeses. En el seu Informe Setmanal de Morbiditat i Mortalitat, els investigadors dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) del Govern dels Estats Units han presentat un perfil de símptomes preliminar per a òmicron.Tal com recull el Mirror, l'informe afirma que la tos és el símptoma més comú i afecta al 89% dels infectats. «Molts dels primers casos notificats d'infecció per la variant òmicron semblen ser lleus, encara que, com amb totes les variants, existeix un desfasament entre la infecció i els resultats més greus», diu el text.«S'esperaria que els símptomes anessin més lleus en les persones vacunades i aquelles amb una infecció prèvia per SARS-CoV-2 que en les persones no vacunades», afegeixen les CDC.«Les característiques dels casos descrits en aquest informe també podrien no ser generalitzables perquè les troballes dels casos podrien estar associats amb característiques individuals», matisen els científics estatunidencs.Els detalls de l'informe es basen en els casos de 43 infeccions atribuïdes als ceps de òmicron. Només el 7% dels subjectes va presentar una infecció «asimptomàtica» o símptomes «desconeguts», i el 93% dels casos es va considerar simptomàtic.«Fins i tot si la majoria de les infeccions són lleus, una variant altament transmissible podria resultar en suficients casos per a desbordar els sistemes de salut», van escriure els autors en una altra part de l'informe.L'informe enumera tos (89%), fatiga (65%) i congestió o secreció nasal (59%) com els tres símptomes més comuns. Dificultat per a respirar (16%), diarrea (11%) i pèrdua del gust o olfacte (8%) tots figuren al final de la llista dels CDC.