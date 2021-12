Així serà la pandèmia el 2022 segons Bill Gates

El cofundador de Microsoft fa una previsió i assenyala «els canvis transcendentals» que vindran

Actualitzada 12/12/2021 a les 10:00

«Serà una malaltia endèmica»

El futur del teletreball i les reunions

Com acostuma a fer cada any, el cofundador de Microsoft Bill Gates ha fet balanç en el seu blog personal del que ha estat aquest any 2021 i els pròxims reptes que li esperen a la humanitat en 2022 en un context de pandèmia mundial.En un post titulat 'Raons per a l'optimisme al cap d'un any difícil', el multimilionari estatunidenc reconeix que 2021 «va ser un any increïblement difícil per a moltes persones, incloent-me a mi, però tinc l'esperança que 2022 serà millor», ha manifestat.En aquesta declaració d'intencions està inclosa la pandèmia del coronavirus, sobre la qual assegura que la seva final «està a la vista».Respecte al que va escriure l'any passat, Gates reconeix que la seva predicció que 2021 seria una millora respecte a 2020 va ser massa optimista. «Si bé crec que això és cert en part, ja que milers de milions de persones han estat vacunades contra la Covid i el món està una mica més prop de la normalitat, la millora no ha estat tan dramàtica com esperava. Més persones van morir per Covid en 2021 que en 2020», ha assenyalat l'empresari.En aquest sentit, ha reconegut que no va veure venir l'aparició de variants com la delta, més transmissible, «i vaig subestimar el difícil que seria convèncer a la gent que es vacunés i continués utilitzant mascaretes».Malgrat aquests errors, Gates s'ha llançat a fer una predicció: «Crec que la fase aguda de la pandèmia arribarà a la seva fi en algun moment de 2022», ha afirmat.El motiu pel qual basa aquesta predicció és que «el món està millor preparat ara per a abordar variants potencialment dolentes que en qualsevol altre moment passat de la pandèmia».Un exemple d'això és la variant ómicron, detectada en menys temps que la delta «perquè Sud-àfrica ha invertit molt en capacitats de seqüenciació genòmica».A causa d'aquesta major capacitat per a detectar variants i adaptar les vacunes si fos necessari, Gates llança el segon dels vaticinis en el seu blog. «Tinc l'esperança que, en algun moment del pròxim any, la Covid-19 es convertirà en una malaltia endèmica en la majoria dels llocs».«Encara que actualment és unes 10 vegades més letal que la grip», prossegueix Gates, «les vacunes i els antivirals podrien reduir aquest número a la meitat o més». Segons el multimilionari, «les comunitats continuaran veient brots ocasionals, però hi haurà nous medicaments disponibles que podrien ocupar-se de la majoria dels casos i els hospitals podran encarregar-se de la resta».En aquest context, el nivell de risc individual del virus «serà prou baix com perquè no es necessiti tenir-ho tant en compte en la presa de decisions. No serà primordial a l'hora de decidir treballar des de l'oficina, deixar que els seus fills vagin al partit de futbol o veure una pel·lícula en un cinema», explica.Segons Bill Gates, «en un parell d'anys, espero que l'únic moment en el qual realment hagi de pensar en el virus sigui quan rebi la vacuna conjunta contra la Covid i la grip cada tardor».En un altre apartat del mateix post, Bill Gates parla de com gran part de la digitalització que ha provocat la pandèmia «ha arribat per a quedar-se». En la seva opinió, els dos últims anys «han donat lloc a avanços monumentals en la forma en què usem la tecnologia, accelerant canvis que, en cas contrari, haurien portat anys, si no una dècada».Dins dels «grans canvis» que, segons Bill Gates, vindran en els pròxims anys es troba el treball d'oficina. «La pandèmia ha revolucionat la forma en què les empreses pensen sobre la productivitat i la presència en el lloc de treball», ha apuntat.Respecte al debat sobre si les empreses haurien de continuar amb el teletreball, tornar completament a l'oficina o combinar totes dues opcions, Gates aconsella que abans de prendre una decisió ferma i definitiva, les companyies siguin més flexibles a adoptar els diferents enfocaments de treball.En el canvi que està per venir també jugarà un important paper el metavero, un univers virtual en el qual ja es troben treballant Facebook i Microsoft. «Dins dels pròxims dos o tres anys, predic que la majoria de les reunions virtuals passaran de les quadrícules d'imatges de càmeres 2D al metavers, un espai 3D amb avatars digitals», ha vaticinat Gates.