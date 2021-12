12 km de retencions a l'AP-7 per un accident múltiple

La col·lisió, entre dos camions i dos turismes, no ha provocat ferits

Una topada múltiple a l'autopista AP-7 al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) ha provocat fins a 12 quilòmetres de retencions aquest diumenge a la tarda. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta d'un accident amb dos camions i dos turismes implicats, però no hi ha hagut ferits. No obstant això, la col·lisió ha obligat a restringir la circulació de vehicles per la via, la qual cosa genera cues des de Banyeres del Penedès fins a Santa Margarida i els Monjos, en direcció cap a Barcelona.