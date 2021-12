Yolanda Díaz es reuneix amb el Papa: «Hem dialogat sobre treball decent, la crisi de la covid i el futur del planeta»

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball qualifica «d'emocionant» la trobada amb el pontífex

Actualitzada 11/12/2021 a les 18:46

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha desplaçat aquest dissabte fins al Vaticà per trobar-se amb el papa Francesc.«Avui m'he reunit amb el pontífex per dialogar sobre treball decent, la crisi de la covid i el futur del planeta», ha relatat Díaz, que ha qualificat«d'emocionant» la seva trobada –d'uns 40 minuts de durada- amb el Papa.«Construir un món més solidari i més just només és possible amb diàleg entre diferents a favor del bé comú. Hi ha esperança», ha continuat la vicepresidenta tercera i ministra de Treball.«Davant les desigualtats i la precarietat, la millor vacuna és la fraternitat i la justícia social. Moltes gràcies, papa Francesc, per l'excel·lent acollida i la lucidesa», ha reblat Díaz.