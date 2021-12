Mor l'extenista Manolo Santana als 83 anys

Santana, que arrossegava una salut delicada els últims anys, va ser el més gran tennista espanyol fins a la irrupció de Nadal

Actualitzada 11/12/2021 a les 18:03

L'extenista Manolo Santana, un dels homes més importants de la història d'aquest esport a Espanya, ha mort aquest dissabte a Marbella, als 83 anys, ha informat el Mútua Madrid Open, torneig del qual era president d'honor.Santana, llegenda del tennis espanyol, i amb quatre títols del Gran Slam entre els seus principals mèrits d'un llarg historial (dos Roland Garros, un Open dels Estats Units i un Wimbeldon) i que en els seus últims anys exercia com a president d'honor del Mútua Madrid Open, arrossegava una salut delicada en els temps recents, on les seves aparicions públiques eren cada vegada menors.Manolo Santana, nascut a Madrid un 10 de maig de 1938, va ser l'autèntic inductor del tennis a Espanya després de guanyar el seu primer Roland Garros el 1961 enmig del domini dels jugadors dels Estats Units i d'Austràlia.L'impulsor de l'esport de la raqueta va començar a despuntar amb vint anys, quan es va imposar en el Campionat d'Espanya. Més tard, i després d'assentar-se entre els deu millors del món en la dècada dels seixanta, va arribar a ser reconegut com el número u del món.Santana va popularitzar un esport inicialment catalogat d'elitista i el va instaurar a Espanya, on va crear escola. Ho va normalitzar. Després d'ell van créixer generacions exitoses que van seguir el seu camí. Homes com Manolo Orantes, Andrés Gimeno, Joan Gisbert, José Higueras, van anar engrandint a continuació el trajecte inicialment obert per Santana i que ha acabat per convertir-se en una de les modalitats que més èxits ha proporcionat a la història de l'esport espanyol. En el que és en l'actualitat.Manolo Santana va escapar del gust tradicional per la terra batuda. En un país on la majoria de les pistes eren d'argila i els jugadors creixien sobre la pols de maó, el madrileny es va convertir en el primer europeu a guanyar sobre l'herba de Wimbledon.Santana acumula entre els seus mèrits 72 títols. Va ser el més gran d'Espanya fins a la irrupció de Rafa Nadal. Als quatre Gran Slam que sobresurten entre els seus mèrits s'afegeix l'or obtingut en els Jocs Olímpics de Mèxic, tot i que el tennis formava part del programa però com a exhibició.Sempre va mantenir Manolo Santana la seva vinculació amb el món del tennis. Fins al final. Va practicar quant va poder. No faltava entre la seva rutina una mica de temps amb la raqueta a la mà.Després de deixar l'esport professional en actiu va exercir d'entrenador i sempre se li va veure en tornejos. Va ser capità de l'equip espanyol de Copa Davis, un torneig que no va arribar a guanyar com a jugador. Va dirigir a la selecció durant nou anys en dues etapes.Inclòs en el Saló de la Fama del Tennis Internacional, en la seva última etapa va assumir la direcció del torneig Masters de Madrid i, posteriorment, va ser nomenat president d'honor del Mútua Madrid Open.