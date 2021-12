L'església informa que Novell ja no pot exercir després de casar-se

El Bisbat de Solsona ha comunicat que, tot i mantenir la condició, no podrà administrar els sagraments o fer qualsevol activitat magisterial

El Bisbat de Solsona ha informat aquest dissabte en una nota informativa que Xavier Novell ja no pot exercir les funcions de bisbe després de casar-se pel civil amb l'escriptora Sílvia Caballol, fet qualificat de«greu» per l'episcopat. En la nota, el Bisbat explica que Novell manté la seva condició de bisbe, però que, en aplicació del Codi de Dret Canònic de l'Església Catòlica, no pot desenvolupar cap de les funcions que se'n deriven. Entre d'altres, administrar els sagraments i qualsevol activitat magisterial, tant en públic com en privat. Novell va fer pública la seva renúncia el 23 d'agost al·legant motius«estrictament personals», però dies més tard es va fer públic que el motiu de la renúncia era que mantenia una relació sentimental.