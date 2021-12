ERC presenta una moció al Parlament per reclamar que les empreses garanteixin un model de treball digne

Actualitzada 11/12/2021 a les 18:59

El grup parlamentari d'ERC ha presentat una moció al Parlament per reclamar a les empreses compleixin amb un model empresarial i laboral digne i que es garanteixin les bones praxis. Segons va assegurar en la interpel·lació prèvia al Parlament el diputat Jordi Albert, hi ha empreses que «s'aprofiten de la situació de vulnerabilitat social per aconseguir beneficis econòmics». Albert també va assenyalar que hi ha companyies que «exploten» als seus treballadors amb l'objectiu d'«aconseguir guanys i repartir dividends». «I aquestes empreses no són model de referència per ningú», va sentenciar. Amb tot, ERC sosté que una de les vies «imprescindibles» reforçar «d'una vegada per totes» la inspecció de Treball.