El símptoma que pot alertar d'un càncer després de donar un glop a una cervesa

Un tipus de càncer comú entre els joves pot notar a l'hora de beure

Actualitzada 11/12/2021 a les 13:09

Els símptomes que es desencadenen després de beure alcohol són per tots coneguts, però a vegades, poden donar pistes d'altres malalties que en abans no haguéssim pensat. Per exemple, el càncer.En alguns casos molt rars, existeix un tipus de càncer, més comú en els joves, pot desencadenar símptomes en beure. Es tracta del càncer de limfoma, un càncer de la sang els símptomes de la qual inclouen un embalum en el coll, axil·la o engonal, sensació de cansament sense motiu, pèrdua de pes inexplicable, sudoració excessiva a la nit i picor constant sense motiu.Hi ha al voltant de 60 tipus diferents de limfomes, que s'agrupen en general en limfomes de Hodgkin i no Hodgkin. Els símptomes relacionats amb l'alcohol s'observen en persones amb limfoma de Hodgkin.Aproximadament un de cada 20 pacients experimentarà dolor induït per l'alcohol, en concret en els ganglis limfàtics, glàndules que es troben comunament en el coll, l'axil·la i l'engonal.El doctor Graham Collins, hematòleg consultor de la Fundació NHS dels Hospitals de la Universitat d'Oxford, diu que els ganglis limfàtics estan «replets de cèl·lules anormals» quan hi ha càncer.En declaracions a The Sun, va explicar: «L'alcohol pot relaxar els vasos sanguinis, la qual cosa pot portar a un augment addicional de la pressió dins dels ganglis limfàtics, exercint pressió sobre la càpsula circumdant i causant dolor».Les dones amb limfoma de Hodgkin són més propenses a sentir dolor en beure, segons un article de metges d'Harvard. «S'ha informat que el contingut d'alcohol d'una xocolata farcida de licor o fins i tot un xarrup de cervesa desencadena el dolor», expliquen.«L'inici del dolor és immediat; les descripcions del dolor dels pacients varien de 'dolorós' a 'punxant', i la intensitat varia de lleu a insuportable, la qual cosa obliga alguns pacients a deixar l'alcohol per complet», afegeix el paper.Alguns pacients també han informat que prenen analgèsics quan beuen, sense saber que el dolor era un senyal d'advertiment d'una malaltia mortal.Per exemple, en un cas registrat a Nashville (Tennessee, els Estats Units), un home de 31 anys havia estat prenent ibuprofeno cada vegada que bevia durant tres mesos. Quan va ser a l'hospital, va explicar un historial de dolor sever en el pit minuts després d'ingerir només dos o tres glops d'alcohol.L'home també tenia febres ocasionals, suors nocturnes i fatiga general, van dir els metges.Els escàners van mostrar que l'home tenia una massa en el pulmó i una biòpsia d'un gangli limfàtic en la tràquea va confirmar el diagnòstic de limfoma de Hodgkin.Afortunadament, el tractament el va posar en remissió total, i va poder gaudir de la beguda novament, ja que la quimioteràpia ràpidament va detenir el dolor en el pit.