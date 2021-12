El CAT estima que en 20 hores podrà reparar l'averia

La canonada espatllada ha deixat uns 60 ajuntaments i 25 indústries sense servei des del matí del dissabte

Actualitzada 11/12/2021 a les 20:00

Des del Consorci d'Aigües de Tarragona s'estima que en un període de 20 hores, la canonada principal del CAT podrà tornar a estar en servei. Des d'un primer moment el CAT ha activat tots els recursos, tant materials, tècnics com personals per fer front a aquesta greu situació.D'altra banda, el servei es restablirà progressivament a la totalitat dels consorciats, els ajuntaments i indústries de la demarcació de Tarragona als quals dona servei actualment, una seixantena d'ajuntaments i 25 indústries, que des de les 8:20 d'aquest matí de dissabte no han disposat d'aigua del CAT i als quals se'ls ha sol·licitat que s'abastissin a través dels seus recursos propis.L'avaria ha estat causada pel col·lapse (trencament) d'un tub de formigó pretesat al terme municipal de l'Ametlla de Mar.