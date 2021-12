Creix l'ús compulsiu d'hipnosedants i d'internet en estudiants joves

La XIV Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya ha conclòs també que després del tabac i l'alcohol, el cànnabis és la droga més consumida pels estudiants

Actualitzada 11/12/2021 a les 19:59

Els estudiants d'entre 14 i 18 anys han consumit durant 2021 més hipnosedants sense recepta que en anys anteriors i també han usat internet de manera compulsiva, encara que les drogues més consumides continuen sent l'alcohol (el 70,5% l'ha begut en l'últim any) i el tabac (30,7%), l'ús del qual no obstant això decreix.Aquestes dades estan recollides en la XIV Enquesta sobre Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES 2021) del Ministeri de Sanitat, que recull també que després del tabac i l'alcohol, el cànnabis (22,2%) és la droga consumida per un major percentatge d'estudiants (en els últims dotze mesos).L'enquesta *ESTUDES, que es realitza a estudiants d'entre 14 i 18 anys de tota Espanya, mostra un augment del consum problemàtic de cànnabis. Ho presenta el 17,8% dels estudiants que ha consumit cànnabis en l'últim any, la dada més alta de la sèrie històrica, segons explica el Ministeri de Sanitat en una nota de premsa. Des de 2008 persisteix la consideració del tabac com més perillós que el cànnabis, encara que la seva percepció de risc ha augmentat lleugerament: el 88,7% dels estudiants de 14 a 18 anys considera que consumir cànnabis habitualment pot causar molts o bastants problemes (87,5% en 2019).Els hipnosedants sense recepta aconsegueixen el 7,2% i la resta de drogues té una prevalença més baixa, encara que el 2,1% dels enquestats reconeix que ha consumit cocaïna en els últims 12 mesos, un 1,8% ha consumit èxtasi i el 1,4% ha pres noves substàncies psicoactives. Les metamfetamines, el 1,1%; els al·lucinògens, el 1,0%; i les amfetamines, el 0,8%. La resta de les substàncies se situen per sota de l'1%.El consum de totes les drogues il·legals està més estès entre els nois que entre les noies. Amb les drogues de comerç lícit (alcohol, tabac o hipnosedants) succeeix el contrari, les consumeixen més les noies.Quant a la percepció del risc, l'alcohol és la substància que es percep com menys perillosa, encara que el 75,7% atribueix «molts o bastants problemes» al consum de 5 o 6 canyes o copes en el cap de setmana. Nou de cada 10 estudiants de 14 a 17 anys no aprecien cap dificultat per a aconseguir alcohol i tabac si volguessin, a pesar que la venda està prohibida en menors.A més, el 61,1% opina que és fàcil o molt fàcil adquirir cànnabis. Encara que el consum d'alcohol continua estant en nivells elevats, descendeix el nombre de joves que l'ha provat alguna vegada: el 73,9% enfront del 77,9% en l'anterior enquesta, que és de 2019. El 41,1% dels estudiants afirma haver realitzat botelló en l'últim any. El 70,5% ha begut en l'últim any (75,9% en 2019) i el 53,6% ho ha fet en l'últim mes (58,5% en 2019).No ha canviat l'edat mitjana d'inici en el consum, que són els 14 anys, però en 1994 era de 13 anys i mig. Respecte al consum intensiu, el 27,9% dels estudiants diu haver consumit alcohol en forma de fartanera en els últims 30 dies (32,3% en 2019). I també disminueixen les borratxeres: el 23,2% dels estudiants diu haver-se emborratxat en l'últim mes, enfront del 24,3% en 2019.També descendeix el consum de tabac: el 30,7% (35,0% en 2019) dels alumnes ha fumat tabac en l'últim any. El consum diari se situa en el 9,0% (9,8% en 2019). En 1996, el 23,7% dels estudiants de 14 a 18 anys fumava diàriament. De mitjana, el primer consum de tabac es produeix als 14,1 anys, igual que ocorria en 2019 i en 2016.El 7,2% d'estudiants reconeix haver consumit hipnosedants sense recepta en l'últim any (9,4% en noies i 5,1% en noies), aconseguint les xifres més altes de la sèrie històrica, al contrari que succeeix amb la cocaïna, que mostra un descens en tots els indicadors temporals.L'ús compulsiu d'internet ha augmentat en 2021 (23,5% enfront del 20% en 2019) en tots dos sexes i en tots els trams d'edat. S'adverteix un major augment de la prevalença entre les noies (28,8% en 2021 i 23,4% en 2019) que entre els nois (18,4% en 2021 i 16,4% en 2019) i en edats més primerenques.Per segona vegada, l'enquesta ESTUDES recull l'ús de videojocs. En 2021 augmenta l'ús entre els estudiants de 14 a 18 anys: el 85,1% ha jugat en l'últim any (el 82,2% en 2019), i el 7,1% presenta una possible addicció. Respecte al joc amb diners en línia, en 2021 el 9,4% dels estudiants refereix haver jugat en l'últim any (10,3% en 2019), mentre que el 17,2% ha jugat de manera presencial (22,7% en 2019). El percentatge d'estudiants amb un possible joc problemàtic ha descendit al 3,4%, segons recull l'enquesta que el Ministeri de Sanitat ha difós avui.