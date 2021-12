Casado parla «d'apartheid lingüístic» a Catalunya i demana a Sánchez «aplicar amb fermesa» la Constitució

El líder del PP ofereix al president espanyol els seus senadors per recuperar «les competències educatives»

Actualitzada 11/12/2021 a les 12:47

El president del PP, Pablo Casado, ha parlat «d'apartheid lingüístic» a Catalunya i ha demanat a Pedro Sánchez «aplicar amb fermesa» la Constitució. «Espanya està patint un cas terrible de segregació lingüística a un nen de cinc anys. No puc entendre com el Govern de Catalunya està assenyalant i perseguint a un nen perquè la seva família vol que se li ensenyi en espanyol», ha afirmat Casado aquest dissabte des de la Casa de la Moneda de Santiago de Xile. De fet, el líder del PP ha reiterat l'oferta dels senadors del PP per recuperar «les competències educatives» de Catalunya. «Si el Govern català no atén a raons i incompleix la sentència del Suprem, cal actuar. Això és intolerable i d'una extrema gravetat», ha apuntat Casado.