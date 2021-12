Alemanya aprova la vacuna obligatòria per personal sanitari i geriàtrics

El nou Govern treballa ja en un marc legal per a la introducció de la vacuna obligatòria de manera generalitzada

La cambra baixa del Parlament alemany (Bundestag) ha aprovat aquest divendres la vacunació obligatòria per al personal sanitari i de residències d'ancians. El personal que treballi en centres amb «persones vulnerables», com clíniques, consultoris mèdics i residències d'ancians, disposarà fins al 15 de març de l'any pròxim per a demostrar que estan vacunats o que han sanat després d'una infecció per covid.Aquest marge de temps ha estat criticat el dijous pels líders regionals, que el consideren massa ampli, però Scholz l'ha defensat en la seva reunió amb els Länder, pel fet que fa falta temps per rebre la pauta completa i el màxim nivell d'immunitat.La supervisió de la mesura quedarà en mans del contractant, que en cas de no comptar amb el corresponent certificat per a la data prevista haurà d'informar l'Oficina de Salut local i prohibir a l'empleat en qüestió l'accés al lloc de treball.De moment s'entén que la pauta completa de vacunació correspon a dues dosis, encara que és possible que en el futur sigui necessari haver rebut també la de reforç.El projecte de llei aprovat avui pel Bundestag també permetrà que, per a accelerar la campanya de vacunació, les dosis puguin ser subministrades en farmàcies i també per part de dentistes i veterinaris que compleixin amb determinats requisits, durant un període de temps limitat.Al costat d'aquest projecte, el nou Govern treballa ja en un marc legal per a la introducció de la vacuna obligatòria de manera generalitzada, amb l'objectiu de tenir-lo llest per a entrar en el tràmit parlamentari al febrer.