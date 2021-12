Segons els càlculs que fa l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez, arran de la pandèmia hi ha 100.000 persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència en una posició de «gravetat extrema». Són persones que viuen en comunitats de propietaris i no tenen mesures d'accessibilitat per sortir al carrer. Molts d'aquests habitatges «no tenen una dutxa adaptada».Aquests factors les obliguen a viure en una situació de «precarietat, inseguretat i insalubritat», fet que, en molts casos, provoca que hagin «d'abandonar les seves llars, els seus pobles o els seus barris, al marge de la seva voluntat, per viure en un entorn institucionalitzat, per una situació evitable».