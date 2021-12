Actualitzada 09/12/2021 a les 16:48

Volkswagen ha confirmat aquest dijous la seva intenció de portar a Martorell la fabricació d'un vehicle compacte elèctric a partir del 2025 i un model SUV a la fàbrica de Pamplona. Així ho han explicat els principals directius de la marca en una roda de premsa des de Wolsfburg, on VW hi té la seu principal. Volkswagen ha deixat clar que els plans queden subjectes «a les condicions generals i els incentius governamentals» per desenvolupar aquests projectes. Precisament, la Comissió Europea ha donat aquest dijous llum verda a les ajudes públiques de 3.000 MEUR al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric i connectat.