Sanitat vol prohibir fumar a l'interior dels cotxes

El Pla Integral contra el Tabaquisme proposa també prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants

Actualitzada 09/12/2021 a les 13:10

El Ministeri de Sanitat ha ultimat un ambiciós Pla Integral contra el Tabaquisme que introdueix, entre altres, la prohibició de fumar en vehicles particulars. El ministeri que dirigeix Carolina Darias ambiciona aconseguir una «generació lliure de tabac» a Espanya.L'Administració socialista és conscient del retard que porta en els seus compromisos en la lluita contra el tabac, en gran part perquè ha hagut de centrar-se en combatre la pandèmia de la covid, però ara ha decidit aprovar un pla amb cinc «metes» i 21 objectius que intentarà recuperar el temps perdut en els quatre pròxims anys.Sanitat ha enviat el Pla d'Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2021-2025, al qual ha tingut accés Efe, a les societats científiques i mèdiques, i també a les comunitats autònomes, perquè abans del dia 15 d'aquest mes presentin les seves aportacions.Abans de l'any 2023 es proposarà incrementar els espais lliures de fum, «especialment en els espais exteriors», una referència implícita a les terrasses de bars i restaurants i a les proximitats dels edificis públics, assenyalen fonts sanitàries.Aquests espais sense fum i «sense aerosols de cigarrets electrònics» contemplen també «uns certs espais de l'àmbit privat», com els «vehicles particulars».Segons aquest Pla, «Espanya es planteja aconseguir la meta establerta per l'OMS d'una reducció relativa al 30% en el consum de tabac per a l'any 2025» comparat amb les dades de 2010 i per a aconseguir-ho també vol pujar la fiscalitat dels nous productes del tabac.Una de les novetats respecte a altres plans del tabac és que aquest esborrany inclou obertament la necessitat de buscar «alternatives al cultiu del tabac» a Espanya i consideracions mediambientals respecte a l'eliminació de residus, com ampliar la prohibició de fumar en platges, la qual cosa ajuda a l'eliminació d'uns residus -les burilles- que afecten greument l'ecosistema marí.L'objectiu últim és que amb tot això s'aconsegueixi una reducció d'un terç de la mortalitat prematura per malalties no transimisibles el 2030 i seguir la recomanació europea de baixar les taxa de fumadors diaris un 5% per al 2040, dos punts més entre els joves de 14 a 18 anys.El Ministeri de Sanitat vol que tots aquests objectius que busquen salvar vides siguin compartits per tots els partits i, així, «establir un Acord Nacional sobre la Prevenció del Tabaquisme amb suport dels grups parlamentaris».