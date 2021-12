L'IVA de les mascaretes continuarà en el 4% durant el primer semestre de 2022

El novembre de 2020, el Govern va aprovar la rebaixa de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 21% al 4%

Actualitzada 09/12/2021 a les 11:50

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha avançat aquest dijous que l'IVA de les mascaretes continuarà en el tipus superreduït del 4% durant el primer semestre de 2022.«Mantindrem el tipus reduït del 4% per a les mascaretes», ha anunciat Montero durant la defensa dels Pressupostos de 2022 en el debat de vetos als comptes al Ple del Senat.La ministra ha explicat que abans que acabi l'any el Govern aprovarà un reial decret llei «que doni continuïtat a aquesta mesura els pròxims sis mesos, on la mascareta continuarà sent obligatòria».El novembre de 2020, el Govern va aprovar la rebaixa de l'IVA de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús del tipus general (21%) al superreduït (4%), una mesura que finalitzava el 31 de desembre d'enguany.A més, la setmana passada, el Govern va sol·licitar a la Comissió Europea (CE) poder prorrogar fins a l'any que ve l'exempció de l'IVA a la compra de material sanitari de protecció contra la covid-19, com mascaretes, per part d'hospitals i entitats públiques.