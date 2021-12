Pel que fa a la variant òmicron, el cap d'estratègia de vacunació de l'EMA ha afirmat que les dades preliminars mostren que les persones contagiades desenvolupen símptomes lleus, però ha remarcat que encara no hi ha prou dades ni sobre l'impacte d'aquesta variant ni sobre l'efectivitat de les vacunes contra l'òmicron.«Les companyies que produeixen les vacunes han d'entregar resultats de laboratori per determinar el nivell de neutralització de l'òmicron», ha dit Cavalieri, que ha insistit que l'EMA podria autoritzar un vaccí adaptat a aquesta variant, cosa que encara no se sap si serà necessari, en tres o quatre mesos.