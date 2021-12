Brussel·les proposa considerar els riders treballadors si no poden fixar preus i estan vigilats per les plataformes

La directiva pot convertir en treballadors fins a quatre milions de persones a la UE

Actualitzada 09/12/2021 a les 12:00

La Comissió Europea ha proposat aquest dijous els criteris perquè les persones que treballen per a plataformes com Deliveroo, Uber o Cabify, entre d'altres, hagin de ser considerades treballadors i no autònoms. La directiva de l'executiu comunitari fixa cinc criteris i si es compleixen dos d'ells la persona ha de ser considerada treballadora. Els criteris de Brussel·les, dels quals s'han de complir dos, són que la persona no pugui negociar preus, segueixi determinades normes d'aparença o de conducta fixades per la companyia, tingui supervisió per part de la plataforma a través de mitjans electrònics, rebi sancions per rebutjar un servei o se li restringeixi la possibilitat de treballar per a un tercer.