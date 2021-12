Pfizer i BioNTech asseguren que una tercera dosi de la vacuna neutralitza la variant òmicron

Actualitzada 08/12/2021 a les 16:18

Les farmacèutiques Pfizer i BioNTech asseguren que els estudis demostren que una tercera dosi neutralitza la variant òmicron. En concret, les dades mostren tot i que dues dosis del vaccí poden donar protecció contra casos greus de la variant, una dosi de reforç de la versió actual multiplica per 25 els anticossos i proporciona un nivell similar al que produeixen dues dosis contra el virus original. «Assegurar-se que tantes persones com sigui possible hagin rebut les dues dosis i un reforç segueix sent la millor forma de prevenir la propagació de la covid-19», assegura el president i conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla. Paral·lelament, han anunciat que continuen treballant en un vaccí específic i que preveu tenir-lo al març.