The Cure actuarà el 10 de novembre de 2022 a Barcelona

Aquest concert i el de Madrid del dia 11 seran les dues úniques actuacions de la banda britànica a Espanya

Actualitzada 06/12/2021 a les 17:59

La banda britànica de rock The Cure ha anunciat aquest dilluns que farà gira europea el 2022, amb 44 concerts al llarg de 22 països, dos d'ells a Espanya, a Barcelona i Madrid, els dies 10 i 11 de novembre, respectivament.La formació de Crawley, liderada per Robert Smith, trepitjarà dos dels escenaris nacionals més emblemàtics com són el Palau Sant Jordi de la ciutat comtal i el Wizink Center (l'antic Palacio de los Deportes de Madrid), en el que seran les seves dues úniques actuacions a Espanya.La prevenda d'entrades per a aquests dos concerts estarà disponible des de demà, 7 de desembre, a les 10.00 hores i fins a les 9.00 hores del 9 de desembre a través de la pàgina web «livenation.es». Aquest mateix dia 9 s'iniciarà posteriorment la venda general de localitats a partir de les 10 del matí.Acompanyats pels escocesos The Twilight Sad com a artistes convidats, The Cure presentaran nou àlbum al llarg de dues hores de concert que, a més d'Espanya, portaran a 21 països més d'Europa entre els mesos d'octubre, novembre i les primeres dues setmanes de desembre de l'any pròxim.Letònia, Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, Polònia, Àustria, República Txeca, Hongria, Croàcia, Itàlia, França, Espanya, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, República d'Irlanda, Irlanda del Nord, Escòcia, Gal·les i Anglaterra són els 22 països en els quals actuarà The Cure l'any vinent.La gira arrencarà el 6 d'octubre a Riga i els portarà a Hèlsinki (dia 8), Estocolm (10), Oslo (12), Göteborg (13), Copenhaguen (14), Hamburg (16), Leipzig (17), Berlín (18), Cracòvia (20), Łódź (21), Viena (23), Praga (24), Budapest (26), Zagreb (27). Munic (29) i Bolonya (31).Al novembre continuaran portant el seu rock a Florència (dia 1), Pàdua (3), Milà (4), Gènova (6), Lió (7), Montpeller (8), Barcelona (10), Madrid (11), Tolosa (13), Bordeus (14), Nantes (15), Frankfurt (17), Estrasburg (18), Basilea (19), Stuttgart (21), Colònia (22), Anvers (23), Amsterdam (25), Liévin (27) i París (28).Finalment, al desembre posaran fermall a la gira a Dublín (dia 1) Belfast (2), Glasgow (4), Leeds (6), Birmingham (7), Cardiff (8) i tiraran el teló el dia 11 al Wembley Arena de Londres.