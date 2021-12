La rendibilitat dels pisos de lloguer a Catalunya és del 6,3%, per sobre de la mitjana espanyola

Actualitzada 07/12/2021 a les 21:10

La rendibilitat dels pisos de lloguer a Catalunya s'ha situat enguany en el 6,3%, per sobre del 6,1% de la mitjana espanyola, segons la 8a edició de l'informe 'Mercat de lloguer residencial a Espanya 2021' elaborat per Servihabitat. La xifra és inferior al 6,8% del 2020, però està per sobre del 5,7% de rendibilitat registrat el 2019 i del 5,6% del 2018. Aquesta caiguda de la rendibilitat –en comparació a l'any passat- respon a l'augment del preu de venda, que retalla el rendiment per als propietaris de l'immoble a causa de la caiguda experimentada per les rendes del lloguer. De fet, el preu del lloguer ha caigut un 6,7% el 2021 a l'Estat, segons Servihabitat: dels 894 euros mensuals de mitjana als 826 euros, per un pis tipus de 80-90 m2.