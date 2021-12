La Comissió de Salut Pública estudia aquest dimarts la vacunació en menors de 12 anys

Les primeres vacunes de Pfizer específiques per nens de 5 a 11 anys arribaran a Espanya el 13 de desembre

Actualitzada 07/12/2021 a les 09:25

La Comissió de Salut Pública reuneix aquest dimarts, a les 10.00 hores, a tècnics del Ministeri de Sanitat i comunitats autònomes per a estudiar l'estratègia de vacunació davant del coronavirus en nens de 5 a 11 anys.Després del vistiplau de l'Agència Europea del Medicament a administrar Pfizer a menors de 12 anys, Sanitat haurà de decidir sobre aquest assumpte, una vegada que la primera remesa de vacunes per a aquest grup arribarà a Espanya el pròxim 13 de desembre i, a partir d'aquesta data, es procedirà a distribuir entre les comunitats autònomes.En la decisió que adopti avui la Comissió de Salut Pública i després el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut pesarà l'opinió de la Ponència de Vacunes, composta per experts i que previsiblement elaborarà un document amb la seva posició sobre els beneficis de la vacunació contra la covid en aquesta franja d'edat.A Espanya, més de 3 milions de nens podrien rebre el sèrum de Pfizer que consistirà en un terç de la dosi que s'usa per a adults. En aquest grup d'edat es preveu administrar la vacuna en dues dosis amb una separació entre l'una i l'altra de tres setmanes.