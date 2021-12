L'IVA de les mascaretes quirúrgiques pujarà al gener tot i que encara són obligatòries en diversos àmbits

El Govern espanyol augmentarà la seva fiscalitat del 4 al 21%, el mateix impost que ja grava les FFP2

Actualitzada 07/12/2021 a les 08:56

Ho avançava el digital El Confidencial: El Govern espanyol apujarà l'IVA de les mascaretes quirúrgiques del 4% al 21% a partir de l'1 de gener de 2022. El mitjà afirma que així s'estableix al projecte dels Presupuestos Generales del Estado. Allí s'indica que es revertiran el tipus impositius reduïts per a productes covid, una mesura que es va aprovar el 2020, quan ja estàvem en mig de la pandèmia del coronavirus.Les mascaretes quirúrgiques s'han convertit en un producte de primera necessitat i més tenint en compte que el seu ús continua sent obligatòria en diversos àmbits socials, com ara l'accés a locals públics, restaurants, cinemes... Altres tipus de mascaretes que també s'han convertit en habituals, com les FFP2, no estaven incloses en les mesures de reducció impositiva i ja tenen aplicat l'IVA del 21%.