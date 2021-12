L'infectòleg Oriol Mitjà creu que ómicron generarà una onada però serà lleu

Recomana accelerar les terceres dosis per a les persones majors de 60 anys abans de Nadal

Actualitzada 07/12/2021 a les 19:28

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà creu que Catalunya patirà una «onada d'òmicron -la nova variant del SARS-*Cov-2- en les pròximes 8 setmanes», encara que serà lleu, però recomana accelerar la posada de les terceres dosis a les persones de més de 60 anys abans de Nadal.L'infectòleg explica en el seu perfil de Twitter que «tots els indicis apunten al fet que la variant òmicron té una fuita vacunal moderada que causaria un increment de casos lleus, però probablement no massa casos greus».«La recomanació és actuar amb prudència», escriu el metge, que explica que la variant òmicron «guanya terreny a la delta a Sud-àfrica, amb el 50% de la població adulta vacunada», i que «genera un elevat nombre de reinfeccions en persones prèviament vacunades. Dues coses que han generat preocupació».No obstant això, puntualitza que «hi ha dos paràmetres que ens interessen de les variants i que fan incrementar la velocitat de propagació (rt): la potència intrínseca pròpia de la variant (r0) i la capacitat d'escapar dels anticossos. Si delta té una R0 molt elevada, òmicron tindria més fuita».Mitjà creu que «en el cas que òmicron generés una ona, hi ha motius per a pensar que no seria greu. La raó és que si bé els anticossos, que pareixin les infeccions lleus, són molt sensibles a les mutacions, els limfòcits T, que pareixin les infeccions greus, no ho són tant».Per tot això, l'infectòleg recomana «posar les terceres dosis en els quals van rebre Janssen i també en el grup de 60 a 69 anys que van rebre AstraZeneca abans de Nadal. També mantenir les mesures de protecció personal, i que el ICS compri els antivirals comercialitzats i revisi les guies clíniques».