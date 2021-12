El 10% més ric a Espanya guanya 8 vegades més que el 50% més pobre

Aquest percentatge de rics acumula el 57,6% de tots els béns i actius del país

Les persones que formen part del 10% més ric de la població a Espanya guanyen de mitjana vuit vegades més que les que formen part del 50% més pobre, una bretxa que malgrat tot és de les menys pronunciades en el món i a un nivell similar que la d'altres països de l'entorn europeu.En la segona edició del seu estudi comparatiu publicat aquest dimarts, el Laboratori de les Desigualtats Mundials que coordinen economistes com Thomas Piketty i Gabriel Zucman, explica que l'ingrés mitjà d'un adult el 2021 a Espanya és de 30.600 euros, gairebé el doble dels 16.700 a nivell mundial.Els ingressos del 10% més afavorit representen un 34,5% del total del país, un percentatge superior al d'altres veïns europeus com França (32,2%) i Itàlia (32,2%), i sobretot més elevat que el d'Estats nòrdics com Suècia (30,8%) i Noruega (29,6%).Però aquest 10% s'emporta una part del pastís més important al Regne Unit (35,7%) i Alemanya (37,1%), per no parlar del que passa fora d'Europa. Als Estats Units suposen un 45,5% i al Brasil un 58,6%.Els autors de l'informe assenyalen que en la línia amb altres països europeus, les desigualtats d'ingrés a Espanya eren més forts al començament del segle XX (el decil superior concentrava més del 50%) i van baixar al 35% en els anys 1960.En les últimes quatre dècades, aquest percentatge s'ha mantingut a un nivell relativament estable, amb alguns alts i baixos en els temps més recents: la crisi financera va reduir significativament les entrades de diners per a la meitat de la població més pobra entre 2008 i 2014 i només en 2015 es va recuperar el nivell anterior a 2007.Com passa a tot el món, les diferències de riquesa a Espanya són més pronunciades fins i tot que les d'ingressos. El 10 per cent superior concentra el 2021 el 57,6% de tots els béns i actius (per un valor mitjà d'1.014.100 euros) mentre que la meitat inferior s'acontenta amb un 6,7% (per valor de 23.500 euros).El pes relatiu del 10% més ric ha crescut alguna cosa enguany (suposava un 57,4% en 2020), mentre s'ha mantingut sense canvis el del 50% menys afavorit.Són nivells de nou similars als d'altres països europeus. El 10% més ric és propietari del 47,7% dels actius a Itàlia, del 59,5% a França, del 59,6% a Alemanya o del 57,1% al Regne Unit.Pel que fa a les diferències de gènere, les dones perceben a Espanya el 40% de les rendes de treball, un percentatge lleugerament superior al de la mitjana a Europa occidental (38%), però es queda per sota d'Europa oriental (41%).Els responsables de l'estudi incorporen també un comparatiu de les emissions de diòxid de carboni (CO₂) per habitant, que a Espanya amb 8 tones està per sobre de Portugal (6 tones) però per sota de França (9 tones).Mentre que el 50% dels espanyols amb menys recursos generen de mitjana 4,6 tones de CO₂, el 10% més ric emet cinc vegades més, en concret 21 tones per persona.