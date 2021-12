El govern espanyol aprova transferir 534.375 euros a Catalunya per obrir 285 noves places d'FP

Actualitzada 07/12/2021 a les 14:59

El govern espanyol ha aprovat transferir 534.375 milions d'euros addicionals a Catalunya per crear 285 noves places de Formació Professional (FP) aquest any. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda a la creació de 3.285 noves places a vuit autonomies que ho han sol·licitat amb la inversió d'un total de 6,1 milions d'euros. El País Valencià és la comunitat amb més dotació (1,5 MEUR) per crear 800 places noves seguida de Galícia amb 630 noves places i una transferència d'1,8 MEUR. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha destacat que amb aquesta mesura l'executiu demostra «l'aposta per l'FP», que és una de les «grans palanques» de transformació del sistema productiu.