El govern espanyol aprova un paquet d'ajudes de 720 MEUR per al sector turístic

109,8 MEUR a la rehabilitació de patrimoni històric

Un segon Reial Decret està dotat amb 109,8 MEUR en subvencions directes per al manteniment i la rehabilitació de patrimoni històric d'ús turístic de 37 béns d'interès cultural, que es troben majoritàriament en zones rurals o petits municipis. En concret, 62 MEUR seran per al Camí de Santiago; 3 MEUR per al Camí Ignasià de Manresa; i 45 MEUR per a les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat, a raó de tres milions d'euros per a cadascuna. A Tarragona, la partida econòmica anirà destinada a la rehabilitació i l'accessibilitat al recinte del Fòrum romà. I el tercer Reial Decret està proveït de 45 MEUR per impulsar actuacions de sostenibilitat, digitalització i competitivitat a destins de la xarxa de Camins de Santiago existents a Espanya.