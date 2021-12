Un jove, ferit al cap després de ser agredit per un grup homòfob

Els fets van passar al carrer Diputació de Barcelona

Un jove ha sofert ferides al cap a Barcelona en ser agredit per un grup de joves homòfobs, que el van atacar mentre li cridaven «marieta», ocasionant-li un traumatisme cranial, segons ha informat l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya i la pròpia víctima en les xarxes socials.Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori, ha explicat a EFE que el succés va tenir lloc la nit del diumenge al carrer Diputació de Barcelona, en el districte de l'Eixample.La víctima explica en les xarxes, en les quals s'identifica com «vitalik_*rubito», que es dirigia a casa seva quan un grup de joves es va dirigir a ell per a demanar-li un cigarret. Els va respondre que no tenia tabac, després del que van començar a colpejar-li mentre li deien marieta.Un altre home va presenciar l'agressió i va avisar als serveis d'emergències i a la policia, que van enviar a diversos efectius al lloc. En les xarxes socials, la víctima ha penjat una foto en la qual s'aprecia la bena que cobreix les ferides que va rebre al cap, de les quals va ser atès a l'hospital del Sagrat Cor de la ciutat.Eugeni Rodríguez ha condemnat l'agressió i ha avançat que representants de l'Observatori acompanyaran dimarts a la víctima a presentar la corresponent denúncia en la comissaria dels Mossos.Rodríguez ha lamentat que, en el que portem d'any, s'hagin registrat a Catalunya 267 incidents homòfobs, d'ells 107 a Barcelona, xifres que suposen un augment del 45 per cent respecte a 2020.Ha indicat que l'Observatori ha remès al Parlament un informe, per a ser estudiat en comissió, en el qual es demana al Govern que intensifiqui la labor de prevenció, «perquè sembla evident que no funciona», a tenor del nombre d'agressions hagudes, ha subratllat.Rodríguez ha avançat també que l'entitat treballa en la identificació dels «punts calents» de Barcelona en els quals es donen més agressions, especialment a Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc, perquè augmentin també les campanyes de conscienciació.