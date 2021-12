L'erupció d'un volcà a Indonèsia deixa almenys 13 víctimes mortals

L'enorme allau de cendra provocada pel Semeu, ha arrasat a les poblacions properes deixant gairebé un centenar de ferits

Actualitzada 05/12/2021 a les 10:54

Un tsunami de cendra

Els equips indonesis d'emergència avaluen aquest diumenge la situació en les poblacions pròximes al volcà Semeru, a l'illa de Java, l'erupció de la qual el vespre passat va provocar una enorme allau de cendra candent que ha deixat almenys 13 morts i gairebé un centenar de ferits amb cremades.La cendra acumulada aconsegueix gairebé el sostre d'algunes cases en el poblat de Kebon, amb un aspecte de paisatge lunar i on efectius de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB) busquen avui possibles supervivents atrapats entre els edificis parcialment derruïts, segons mostra un vídeo compartit per les autoritats.Les tasques de cerca i rescat s'efectuen en onze poblacions assentades en el vessant de la muntanya Semeru, amb 3.676 metres d'altitud, el més alt del país, encara que s'han vist dificultades per la forta pluja que ha enfangat algunes zones i la baixa qualitat de l'aire.A més un pont clau que connectava dos dels principals pobles de la regió ha quedat destruït.Conforme a l'últim recompte provisional de víctimes, 13 persones han perdut la vida i 98 van resultar ferides amb cremades de diversa consideració, entre elles dues embarassades, i són tractades en hospitals de la província.Les autoritats han evitat, com és habitual quan succeeixen desastres naturals, precisar una xifra de desapareguts, encara que aquest matí van indicar que van ser evacuats amb vida una desena de miners que havien quedat atrapats arran de l'erupció.L'enorme erupció del volcà va succeir a plena llum del dia del dissabte, al voltant de les 15.30 hora local, (8.30 GMT) i va provocar un enorme tsunami de cendra que va eclipsar el sol i va enfonsar en una profunda foscor momentàniament les poblacions annexes al volcà.En un vídeo publicat en les xarxes socials per testimonis de l'explosió s'aprecia com una sèrie de veïns de la població de Lumajang fugen a tot córrer mentre a les seves esquenes avança el gegantesc núvol de fum i cendra procedent del Semeru.El BNPB ha establert un radi d'exclusió de 5 quilòmetres al voltant del cràter i va indicar que més de 900 residents han estat traslladats fins a centres d'evacuació.Les autoritats a més van apuntar que encara tracten d'estimar l'abast dels danys materials.El servei de vulcanologia d'Indonèsia manté en el nivell 2 (sobre un màxim de 4) el risc en la zona i va emetre una alerta de vol per als avions que circulin per la regió.Segons els experts la cendra expulsada podria aconseguir els 15.000 metres d'altura, per sobre de l'altitud creuer de la majoria d'aeronaus i que solidificada podria causar danys en els motors.L'arxipèlag indonesi es troba dins del denominat Anell de Foc del Pacífic, una zona de gran activitat sísmica amb 127 volcans actius i que és sacsejada per milers de tremolors a l'any, la majoria d'escassa magnitud.L'última erupció significativa del Semeru, un dels volcans més actius del país, es va produir al gener d'enguany sense que es registressin víctimes, mentre que una altra el desembre de 2020 va obligar a evacuar a milers de persones.Aquest diumenge, a més, un terratrèmol de magnitud 6 i a una profunditat de 174 quilòmetres va sacsejar les aigües al nord de les illes Moluques, a més de 2.000 quilòmetres al nord-est del Semeru, sense causar danys.