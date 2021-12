Els Estats Units anuncien un boicot diplomàtic als Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín

Actualitzada 06/12/2021 a les 23:22

La secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha anunciat aquest dilluns que els Estats Units «no enviaran cap representació diplomàtica o oficial als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern de Pequín», previstos per al mes de febrer de 2022. «Els atletes de l'equip EUA tenen el nostre ple suport i serem darrere seu al 100% animant-los des de casa, però no contribuirem a la fanfara dels Jocs», ha dit en una roda de premsa a Washington. El govern nord-americà ha acusat l'executiu xinès de «genocidi i crims contra la humanitat» a la província de Xinjiang, on se sospita que hi ha camps de concentració per a la ètnia uigur. Psaki ha justificat la decisió davant de les «atrocitats» de les quals fa responsable el govern de la Xina.