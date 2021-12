El govern espanyol busca una «fórmula equilibrada» amb «elements de tota mena» pel català a la Llei Audiovisual

Actualitzada 06/12/2021 a les 13:44

El govern espanyol busca una «fórmula equilibrada» per introduir la producció, doblatge i subtitulació del català, el basc i el gallec a la nova Llei Audiovisual i, de retruc, resintonitzar amb ERC, un soci preferent. Una setmana després que el mateix executiu espanyol donés per fet que les quotes no es podrà imposar a les grans plataformes com Netflix o HBO, els negociadors d'un equip i l'altre intercanvien propostes. Ara per ara, segons fonts de l'executiu, el govern espanyol treballa amb aquesta »fórmula equilibrada» on hi haurà «elements de tota mena». «Hi estem treballant. Hi ha papers sobre la taula i cal veure'ls», apunten.