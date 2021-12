20.000 controls diaris d'alcohol i drogues els dies previs al Nadal

La DGT incrementa els controls per evitar accidents en els sopars nadalencs

Actualitzada 06/12/2021 a les 18:20

La Direcció General de Trànsit ha posat en marxa des d'aquest dilluns i fins al pròxim 12 de desembre una campanya de vigilància en la qual es duran a terme més de 20.000 controls diaris d'alcohol i altres drogues amb motiu dels dies festius i els sopars nadalencs.Segons ha informat la DGT en un comunicat, l'inici de la campanya coincideix amb els dies festius d'aquest pont i es prolongarà fins al diumenge 12 de desembre, per la qual cosa estarà operativa en les setmanes prèvies al Nadal, quan es concentren la major part dels sopars d'empresa i reunions d'amics.Trànsit destaca la importància d'aquestes campanyes i recorda que el 2020 l'alcohol es va mantenir com el segon factor més concurrent en els accidents mortals de trànsit, ja que va ser present en el 27% d'aquests, només per darrere de les distraccions. Aquest percentatge suposa a més un increment de 2 punts respecte a les xifres de 2019.Per tot això, tant els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, com els de les Policies Locals dels ajuntaments de més de 25.000 habitants als quals Trànsit ha convidat a sumar-se a la campanya, establiran al llarg d'aquesta setmana diferents punts de control, en tota mena de carreteres i a qualsevol hora del dia, amb l'objectiu d'evitar que persones que hagin ingerit alcohol o hagin consumit drogues circulin per les carreteres.Segons es desprèn de la Memòria de troballes toxicològiques en víctimes mortals en accidents de trànsit, l'any passat del total de 597 conductors morts en accident de trànsit i sotmesos a autòpsia i anàlisi toxicològica, gairebé el 49% d'ells van llançar resultats positius a alcohol, drogues o psicofàrmacs, 3 punts més que en 2019.Les dades mostren que l'alcohol continua sent la substància més consumida pels conductors morts, seguida per la cocaïna, el cànnabis i els psicofàrmacs i, si es comparen les dades dels últims 10 anys, s'aprecia una tendència a l'alça general en el consum de totes aquestes substàncies, especialment destacada en el cas de les drogues (7,6% més).A més, l'any passat també es va incrementar el nombre de vianants morts per atropellament amb resultats positius a alcohol, drogues o psicofàrmacs i, dels 136 vianants morts per atropellament en accident de trànsit i sotmesos a autòpsia, una mica més del 41% van llançar resultats positius.La DGT insisteix que l'única taxa segura és 0,0% ja que, encara amb taxes d'alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc de provocar un accident pot veure's incrementat.