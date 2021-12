Un català guanya 341 € més al mes de mitjana que fa 15 anys i un madrileny 620

L'estadística de salaris que ha publicat aquesta setmana l'INE destaca les grans diferències en el creixement dels sous que hi ha entre comunitats

Actualitzada 04/12/2021 a les 20:07

Pugen una mica més algunes comunitats amb sous més baixos

Salari mitjà 2020

(€) Var. 2020 /2016

(%) Var. 2015 /2011

(%) Var. 2010 /2006

(%) Var. 2020 /2006

(%) Var. 2020 /2006

(€) Andalusia 1.837,33 8,95 -1,38 14,88 27,24 393,32 Aragó 1.972,37 8,1 3,64 16,1 20,88 340,67 Astúries 2.161,47 10,43 2,23 20,21 36,95 583,13 Balears 1.844,85 5,46 0,76 19,12 27,41 396,83 Canàries 1.775,71 8,82 -3,31 15,27 25,63 362,28 Cantàbria 1.940,99 1,6 -1,61 16,33 20,43 329,21 C. y León 1.950,49 7,18 2,95 13,95 25,06 390,8 C.-La Manxa 1.892,26 5,87 -0,11 20,44 29,73 433,64 Catalunya 2.158,15 10,56 4,76 13,81 28,71 481,4 País Valencià 1.920,66 10,64 -2,01 18,66 35,12 499,21 Extremadura 1.760,52 9,14 -0,3 21,15 31,14 418,02 Galícia 1.941,92 8,65 -0,33 15,32 30,01 448,24 Madrid 2.350,19 8,51 10,33 21,34 35,83 619,98 Murcia 1.843,41 13,24 0,29 14,97 31,38 440,33 Navarra 2.209,20 5,94 0,87 17,64 23,8 424,73 País Basc 2.278,82 1,95 6,41 10,58 20,13 381,88 Rioja, La 1.947,27 5,73 -0,69 17,41 26,39 406,53 Ceuta 2.257,24 -1,37 7,35 27,49 17,16 330,58 Melilla 2.662,64 24,5 -15,58 7,6 50,07 888,36 Total 2.038,59 8,55 2,82 16,93 29,63 466

Els madrilenys no només perceben els salaris més alts de tota Espanya, una mitjana de 2.350 euros bruts mensuals, sinó que a més són els que han vist créixer més els seus sous en els últims 15 anys, 620 euros, davant dels 330 euros a Cantàbria de mitjana per al període o els 481 euros a Catalunya.L'estadística de salaris publicada aquesta setmana per l'INE posa en relleu que mentre els sous han crescut un 29,63% com a mitjana en el conjunt del país en aquests 15 anys -entre 2006 i 2020, la qual cosa inclou des d'abans de la crisi financera fins al primer any del coronavirus-, les pujades entre les diferents comunitats han registrat diferències de gairebé 17 punts percentuals.A la Comunitat de Madrid es guanyen com a mitjana 619,98 euros més al mes que fa una dècada i mitja, a Astúries 583,13 euros, a la Comunitat Valenciana 499,21 i a Catalunya 481,40 euros, en els quatre casos per sobre de la mitjana nacional, situada en 466 euros d'augment.En menor mesura han pujat els salaris a Galícia (448,24 euros), Murcia (440,33), Castella-la Manxa (433,64), Navarra (424,73), Extremadura (418,02) i La Rioja (406,53), i encara menys a Balears (396,83 euros), Andalusia (393,32), Castella i Lleó (390,80), País Basc (381,88), Canàries (362,28), Aragó (340,67) i Cantàbria (329,21 euros).En percentatge, primer se situa Astúries (36,95%) i a continuació Madrid (35,83%), seguides per la Comunitat Valenciana (35,12%), Murcia (31,38%), Extremadura (31,14%), Galícia (30,01%) i Castella-la Manxa (29,73%), totes elles per sobre de la mitjana nacional (29,63%).Es dóna la circumstància que, a part dels casos d'Astúries i Madrid -sobretot aquesta última, que té els sous mitjans més alts d'Espanya-, la resta d'aquestes comunitats tenen salaris per sota de la mitjana, la qual cosa implicaria que els increments registrats apunten a una certa correcció cap a l'equilibri.Per sota de la mitjana han augmentat els salaris a Catalunya (28,71%), Balears (27,41%), Andalusia (27,24%), La Rioja (26,39%), Canàries (25,63%), Castella i Lleó (25,06%), Navarra (23,80%) i, tancant la llista, Aragó (20,88%), Cantàbria (20,43%) i País Basc (20,13%).Quant a les ciutats autònomes, Melilla és el territori espanyol on més s'han incrementat els salaris en aquests 15 anys, un 50,07%, equivalent a 888,36 euros, i Ceuta el que menys, només un 17,16%, 330,58 euros.La pujada dels salaris en aquests quinze anys, travessats per la crisi de 2008 i la llarga recuperació posterior, no ha estat homogènia en tot el període, sinó que, si es divideix en quinquennis, la major part de l'increment total es va produir entre 2006 i 2010, quan les retribucions en el conjunt del país van créixer un 16,93%, mentre que en els següents cinc anys van millorar només un 2,82% i en els cinc últims van augmentar un 8,55.Durant el primer període (2006-2010), els majors augments es van produir a Madrid (21,34%), Extremadura (21,15%) i Castella-la Manxa (20,44%) i els menors a País Basc (10,58%), Catalunya (13,81%) i Castella i Lleó (13,95%).En el quinquenni intermedi (2011-2015), els sous van pujar en nou comunitats, sobretot a Madrid (10,33%) i País Basc (6,41%), però van baixar en vuit, de forma més acusada a Canàries (3,31%) i la Comunitat Valenciana (2,01%).En els cinc últims anys del període analitzat (2016-2020), les retribucions mitjanes han augmentat més a Múrcia (13,24%), la Comunitat Valenciana (10,64%), Catalunya (10,56%) i Astúries (10,43%), i menys a Cantàbria (1,60%) i País Basc (1,95%).